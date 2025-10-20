Se abre camino a solución por crisis de internado médico en Panamá

La crisis por la falta de plazas de internado que afecta a más de 200 médicos graduandos podría estar cerca de una solución, luego de una mesa de diálogo sostenida este lunes entre representantes del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS), diputados de las comisiones de Salud y Presupuesto, y voceros de los egresados.

La Dra. Jelani Forsythe, representante del grupo de médicos graduandos, señaló que tras la reunión hay una buena disposición por parte de las autoridades para atender sus reclamaciones y garantizar el acceso al internado, etapa indispensable para obtener la idoneidad médica.

"Se planteó una ruta de trabajo clara, y el próximo 11 de noviembre se llevará a cabo una segunda reunión en la que se debe presentar un informe con las plazas disponibles, los centros hospitalarios para la ubicación de los internos y los detalles presupuestarios correspondientes", indicó Forsythe.

Además, destacó que el grupo presentó un informe técnico con propuestas sobre los hospitales donde los graduandos podrían realizar su internado, considerando las necesidades del sistema de salud.

Por su parte, la diputada Yarelis Rodríguez, vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, reconoció que el problema radica en la falta de planificación, distribución adecuada y presupuesto. Afirmó que desde el Legislativo existe la voluntad de aprobar las partidas necesarias para la habilitación de nuevas plazas de internado.

Rodríguez también adelantó que se analiza la posibilidad de extender la duración del internado a un año, como medida para aumentar la disponibilidad de plazas y fortalecer la experiencia práctica de los futuros médicos.

La reunión fue calificada como un avance positivo en la búsqueda de soluciones concretas para una situación que ha generado preocupación entre los egresados y en la comunidad médica en general.

