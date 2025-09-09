¡Se acabó lo gratis! MOP reactiva cobro de peaje en la autopista

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció que desde este jueves 11 de septiembre, a las 9:00 a.m., vuelve el cobro de peaje en la Autopista Don Alberto Motta, en ambos sentidos.

Durante dos semanas, el peaje estuvo exonerado como medida de apoyo a los usuarios mientras se habilitaban accesos provisionales en El Guarumal, Colón.

El acceso provisional en El Giral (km 31) funciona desde el 28 de agosto, mientras que el de Quebrada Ancha (km 38) quedó habilitado el 3 de septiembre.

El MOP aclaró que quienes usen la salida en El Giral (km 31) seguirán pasando por un carril exclusivo sin pagar peaje.

🚦 Recomendaciones para los conductores:

Respetar la señalización instalada.

Reducir la velocidad a 40 km/h en la zona de peaje.

Seguir las indicaciones de las autoridades.

El MOP aseguró que estas medidas buscan garantizar movilidad segura y prevenir accidentes.