Se apaga una figura del patriotismo: Fallece Marco Fenton

Marco Antonio Fenton Achurra, reconocido dirigente del Movimiento de los Mártires del 9 de Enero de 1964, falleció ayer a los 82 años de edad.

Fenton Achurra fue una figura clave en la histórica gesta patriótica del 9 de Enero de 1964, cuando estudiantes panameños exigieron la soberanía nacional sobre la antigua Zona del Canal.

Durante aquella jornada, resultó herido de bala mientras, junto a otros compañeros, intentaba izar la bandera panameña en un poste, utilizando su cinturón como apoyo.

A inicios de este año, su estado de salud se deterioró, lo que motivó la intervención del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para brindarle atención y cuidados.

Su legado como defensor de la soberanía nacional permanece en la memoria colectiva del país.

