Se destranca licitación millonaria para compra de laptops

La Dirección General de Contrataciones Públicas decidió levantar la suspensión que frenó el acto público para compra de computadoras portátiles y licencias de Microsoft para estudiantes y docentes del sistema oficial.

La pausa se había dado por un reclamo, pero la resolución ya quedó firme y el Ministerio de Educación puede seguir con el proceso.

Se trata de un paquete de casi 600 mil computadoras entre las destinadas a docentes y las dirigidas a estudiantes, más las licencias necesarias para operar la plataforma digital.

El precio de referencia de la licitación supera los 230 millones de dólares.

La DGCP sustentó que, con el informe técnico sobre la mesa, la suspensión no se justificaba y el acto podía continuar.

El Meduca, por su parte, pidió cambar la fecha de presentación de propuestas: del 20 de noviembre al 3 de diciembre, porque los proponentes no alcanzaban a preparar la documentación a tiempo.

