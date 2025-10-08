Nacional - 08/10/25 - 04:28 PM

Se libera el mercado de combustibles en aguas panameñas

AMP levanta restricciones y vuelve a permitir la venta de combustibles por barcazas en aguas panameñas.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le quitó el candado a la venta de combustibles, lubricantes y derivados del petróleo por medio de barcazas y equipos flotantes, dejando sin efecto una resolución que mantenía restringida esta actividad desde 2019.

El administrador de la entidad, Luis Roquebert, firmó el pasado 7 de octubre la nueva Resolución ADM No. 125-2025, que vuelve a abrir el proceso de licencias para las empresas interesadas en operar en el suministro de combustible a embarcaciones.

Con esta decisión, la AMP busca transparencia, competencia y desarrollo económico, aprovechando la posición estratégica del país y el tránsito constante de barcos por el Canal de Panamá, que generan alta demanda de combustible.

Las compañías podrán ahora presentar solicitudes de licencias ante la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, siempre que cumplan con las normas vigentes.

Según la AMP, la medida fortalece el sector marítimo y apunta a dinamizar la economía a través de un mercado más abierto y competitivo.

