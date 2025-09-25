Se rendirá un tributo a la música panameña

La edición de este año de los Premios Juventud, que se celebra hoy en Panamá, rendirá un tributo a la música panameña de la mano de varios artistas renombrados de Panamá.

Así, durante la apertura el histórico salsero Willie Colón - quien junto con el panameño Rubén Blades formaron uno de los dúos más icónicos de ese género musical sobre 1980- interpretará su éxito "La Murga", compuesta con Héctor Lavoe.

Se espera que los cantantes urbanos Boza y Sech entonen, cada uno, varias de sus canciones más famosas, y que Nando Boom, uno de los principales artistas del reggae, cante "Ellos Benia Dem Bow" junto con la dominicana Natti Natasha.

También habrá espacio en el escenario para el dúo de típico panameño (música popular) Samy y Sandra Sandoval y el grupo de rock Los Rabanes, con su tema "Señorita a mi me gusta su style".

A este repertorio se unen la cantautora Érika Ender (quien escribió el éxito "Despacito"), el reconocido compositor Omar Alfano y la banda Los Gaitanes con una mezcla de "varios himnos que han marcado generaciones", según las redes sociales de los premios.