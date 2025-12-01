Nacional - 01/12/25 - 12:00 AM

Se reportan 240 viviendas afectadas

Producto de las lluvias en diferentes sectores del país, el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) reporta 240 viviendas afectadas, de las cuales el 54.16% corresponden a Darién, el 42.5% a la provincia de Bocas del Toro y el 3.33% a Colón.

Debido al mal tiempo, unas 602 personas han resultado afectadas, incluyendo 5 mujeres embarazadas y 9 personas con discapacidad.

El Sinaproc detalla que el 96.67% de las afectaciones fueron por inundaciones. Además, se reportaron un total de 5 deslizamientos de tierra, todos en la provincia de Colón.

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica hasta el 1 de diciembre de 2025, según el Sinaproc.

Te puede interesar

Alcalde enciende la Navidad en la Cinta Costera y en 26 puntos de la ciudad

Alcalde enciende la Navidad en la Cinta Costera y en 26 puntos de la ciudad

Noviembre 30, 2025
Colón cierra el mes de la patria con un gran desfile

Colón cierra el mes de la patria con un gran desfile

 Noviembre 30, 2025
Canal mantiene cierre de muelle de Gamboa por vertidos controlados

Canal mantiene cierre de muelle de Gamboa por vertidos controlados

 Noviembre 30, 2025
Diputados en Taiwán: visita no comprometió al país

Diputados en Taiwán: visita no comprometió al país

 Noviembre 30, 2025
Reabren vía afectada por deslizamiento en Colón

Reabren vía afectada por deslizamiento en Colón

 Noviembre 30, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela

Martínez-Acha desmiente publicación de Bukele sobre un incidente en escuela
Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack

Muere el empresario y exministro Gabriel Diez Polack
Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar

Muere bebé por falta de medicina que su familia no pudo comprar
Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas