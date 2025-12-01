Se reportan 240 viviendas afectadas

Producto de las lluvias en diferentes sectores del país, el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) reporta 240 viviendas afectadas, de las cuales el 54.16% corresponden a Darién, el 42.5% a la provincia de Bocas del Toro y el 3.33% a Colón.

Debido al mal tiempo, unas 602 personas han resultado afectadas, incluyendo 5 mujeres embarazadas y 9 personas con discapacidad.

El Sinaproc detalla que el 96.67% de las afectaciones fueron por inundaciones. Además, se reportaron un total de 5 deslizamientos de tierra, todos en la provincia de Colón.

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica hasta el 1 de diciembre de 2025, según el Sinaproc.