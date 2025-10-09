Nacional - 09/10/25 - 12:00 AM

Se sigue cayendo la mentira del caso New Business: absuelven a tres

Por: Redacción -

La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo absolutorio a favor de los hermanos Nicolás y José Corcione Pérez Balladares, así como de Gonzalo Gómez Wong, por el caso New Business.

La Sala Penal de la Corte Suprema reconoció que el tribunal incurrió en un error de apreciación de las pruebas debido a que no se logró acreditar que los recursos entregados a la Constructora Corcione y Asociados S.A. se malversaron o tuvieron un origen ilícito.

El fallo de la Corte absolvió así a los Corcione y a Gómez de los cargos formulados en su contra por el delito de blanqueo de capitales.

Inicialmente, los hermanos Corcione no habían sido condenados, pero una apelación de la fiscalía derivó luego en una condena a 60 meses de prisión, la cual ahora ha sido revocada.

La adquisición de Editora Panamá América se realizó con fondos lícitos, contrario a lo que se estableció durante el desarrollo de New Business.

