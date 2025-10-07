Según Flores, la U podría dejar sin atender a 10 mil estudiantes

La Universidad de Panamá presentó el informe de rendición de cuentas correspondiente al período 2024-2025, en un acto que estuvo encabezado por el rector Eduardo Flores.

Durante su intervención, Flores explicó que el presupuesto asignado para el año fiscal 2025 asciende a $395 millones, con una ejecución actual del 85 %. Y que para el próximo año fiscal, se solicitó $412 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le sugirió $317 millones ($297.466 millones para funcionamiento y $20.037 para inversión).

“Durante el período 2024-2025 se implementaron mecanismos de control y seguimiento presupuestario para asegurar el uso responsable de los recursos asignados, priorizando áreas estratégicas y fortaleciendo la transparencia institucional”, señaló Flores.

Por otro lado, mostró su preocupación por el presupuesto para el próximo año.

“Si el presupuesto no se ajusta, podríamos dejar sin atender a 10 mil estudiantes, lo cual sería un retroceso para el país”, advirtió.

En materia académica, la UP amplió su oferta con la creación de siete nuevas carreras, entre ellas: ingeniería en Big Data, ciberseguridad e internet de las cosas y licenciatura en educación especial con enfoque exclusivo.

Además, anunció la creación de tres nuevos doctorados y una armaduría en farmacia, orientada a impulsar la formación de profesionales capaces de producir medicamentos en el país.

En el ámbito internacional, destacó que la UP escaló 60 posiciones en el Ranking Scimago Latinoamericano, pasando del puesto 152 en 2024 al 92 en 2025, consolidándose entre las 100 mejores universidades de la región. La institución ingresó por primera vez al QS Ranking de Sostenibilidad, reconocimiento que solo comparten dos universidades panameñas.

En tanto, anunció la inauguración del proyecto solar “Alma Mater”, una planta de 40 MW de energía limpia ubicada en Chiriquí.

Por último, Flores reiteró que no buscará la reelección.

“No voy a reelegirme. Creo que hay que dar paso a nuevas misiones. Me siento satisfecho con lo que hemos logrado”, sentenció Flores a los medios de comunicación.