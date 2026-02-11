Minsa se pone en alerta azul por Carnaval y Semana Santa

Se vienen los carnavales, la gente ya está armando maletas y el movimiento en las calles comienza a sentirse fuerte. Por eso el Ministerio de Salud decretó Alerta Azul en todo el país desde el 12 de febrero hasta el 6 de abril de 2026. La orden es clara: hospitales listos y personal en la calle para lo que venga.

Serán 129 instalaciones de salud activas, entre hospitales, policlínicas, Minsa-Capsi, centros y puestos transitorios.

De esas, 80 trabajarán 24 horas, 24 tendrán horario extendido y las demás seguirán su jornada regular, pero pendientes de cualquier emergencia.

Además, el operativo mete presión en serio. Más de 2,000 funcionarios entre médicos, enfermeras y administrativos estarán desplegados, junto a 109 ambulancias y vehículos de emergencia. La idea es que nadie se quede sin atención en medio del relajo, los viajes y las fiestas.

Pero no todo es carnaval. En Azuero la cosa sigue bajo lupa. El Minsa está esperando resultados de laboratorio para confirmar si el agua en Chitré y Los Santos es apta para tomar. Hasta que no haya luz verde oficial, la recomendación es sencilla: no tomar agua directo del grifo y hervirla antes de consumirla.

Eso sí, el agua tratada puede usarse para bañarse y hacer oficios. Mientras tanto, el Idaan mantendrá tanques en varios puntos porque con los culecos la demanda se dispara y nadie quiere quedarse seco en plena fiesta.

Y hablando de culecos, también habrá vigilancia. El Minsa hará pruebas diarias al agua que cargan los cisternas. Solo podrán operar los carros que tengan la calcomanía que diga “Aprobado”. El que no la tenga, se queda por fuera.

En estos días de fiesta todo el mundo quiere gozar, pero las autoridades recuerdan que la salud no se descuida. Con tanta gente viajando y celebrando, el sistema tiene que estar firme, porque cuando pasa algo, es al hospital donde todo el mundo corre.