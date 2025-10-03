Seguridad, revisiones y policías en escuela de Colón por violencia

Autoridades educativas y policiales anunciaron la implementación de nuevas medidas de seguridad en el Colegio José Guardia Vega, ubicado en la ciudad de Colón, tras el ataque con arma blanca que dejó a cuatro estudiantes heridos el pasado jueves. El hecho fue perpetrado por tres compañeros del mismo plantel.

Las decisiones se tomaron durante una reunión realizada este viernes con la comunidad educativa, el gabinete psicopedagógico y representantes de la Policía Nacional.

Entre las medidas acordadas se encuentran:

Refuerzo de la vigilancia con agentes de la Policía Nacional, especialmente de la unidad de Niñez y Adolescencia.

-Revisión periódica de maletines y mochilas al ingreso de los estudiantes al plantel.

-Aplicación de protocolos de seguridad a partir del próximo lunes.

-Atención psicopedagógica y charlas preventivas para los estudiantes.

-Reforzamiento de la "Escuela para Padres", en conjunto con los acudientes.

Los estudiantes involucrados en el acto violento continuarán sus estudios a través de módulos, fuera del aula regular.

Rosa Martínez, directora regional del Ministerio de Educación (Meduca), informó que se han activado los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y se aplicarán sanciones disciplinarias mediante la comisión de disciplina del colegio.

Por su parte, el comisionado Hermógenes Argüelles, jefe de la Tercera Zona Policial de Colón, aclaró que los dos estudiantes que permanecen hospitalizados están en condición estable, desmintiendo rumores difundidos en redes sociales sobre fallecimientos. Añadió que, debido a que los involucrados son menores de edad, las investigaciones se manejarán con carácter reservado.

Argüelles también anunció que se reforzará la presencia policial en otros centros educativos de la provincia como medida preventiva.

Noemí Cerrud, directora del plantel, aseguró que el gabinete psicopedagógico y el equipo de orientación ya están coordinando jornadas de sensibilización para toda la comunidad estudiantil.

Las autoridades reiteraron el compromiso de garantizar un ambiente seguro para los estudiantes y prevenir que hechos similares se repitan.

