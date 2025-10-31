Seis empresas presentan sus propuestas para proveer 60 buses medianos para MiBus

La empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. informó que seis empresas presentaron sus propuestas para la adquisición de 60 buses medianos, que reforzarán la flota del área metropolitana.

El precio de referencia de la licitación es de $9.6 millones de dólares. Los vehículos a adquirir cuentan con características de entre 9 y 10 metros de longitud, motor diésel Euro 5 y piso bajo, con una capacidad mínima de 50 usuarios, adecuados para fortalecer la operación del sistema de transporte público en las barriadas del área metropolitana.

De acuerdo con MiBus, a partir de esta etapa, se procederá con el proceso de evaluación legal, técnica y económica de las propuestas.

La empresa destacó que se seguirán los criterios establecidos en la normativa vigente, con el fin de garantizar transparencia, equidad y libre competencia en la selección del proveedor adjudicatario.

Licitación Pública No. 2025-2-81-01-08-LP-000014, que se abrió en septiembre de 2025, permitirá fortalecer la flota de TMPSA.

Por último, MiBus reiteró su compromiso con la mejora continua del servicio, el fortalecimiento de la operación y la movilidad.