Sello “Hecho en Panamá” llegará hasta los documentos del Gobierno

El sello “Hecho en Panamá” ya no solo se verá en productos y vitrinas. Ahora también estará presente en la papelería oficial del Estado, en cartas, oficios y documentos que circulan todos los días por las entidades públicas.

La propuesta fue presentada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, durante el Consejo de Gabinete, con la idea clara de que la identidad panameña se vea, se lea y se reconozca en cada trámite oficial.

Según explicó Moltó, incorporar este sello en el uso diario del Gobierno permitirá mantener una exposición permanente de lo que se produce, se fabrica y se crea en Panamá, ayudando a que la marca gane fuerza y se quede en la mente de la gente.

Desde el Ejecutivo ven esta medida como una forma directa de impulsar el consumo nacional, respaldar a productores, emprendedores, pequeñas y medianas empresas, así como a industrias que ya llevan con orgullo el distintivo en sus productos.

Aunque el sello fue relanzado en 2025 mediante un concurso nacional, su inclusión en la papelería institucional busca darle un empujón más fuerte y masivo, reforzando su credibilidad y legitimidad como política pública respaldada por el Estado.

Además, cada documento oficial pasará a ser una vitrina de reconocimiento, parte de una estrategia unificada de comunicación que proyecta una sola imagen del país, tanto a nivel nacional como internacional, con impacto visual y mensaje claro: en Panamá se produce y se cree en lo nuestro.