Nacional - 07/10/25 - 11:18 PM

SENNIAF aclara que no hay denuncias por casos en Avenida México

La institución explicó que no existe ningún reporte oficial presentado por los canales correspondientes

 

Por: Redacción / Crítica -

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) aclaró que no ha recibido ninguna denuncia formal relacionada con los presuntos comportamientos de menores de edad reportados por un representante del Centro San Juan Pablo II en el área de Avenida México.

La institución explicó que no existe ningún reporte oficial presentado por los canales correspondientes y reiteró la importancia de que cualquier persona u organización que tenga información directa o indicios de riesgo para niños, niñas o adolescentes lo comunique a través de las vías adecuadas.

SENNIAF recordó que las denuncias pueden hacerse de forma confidencial y segura llamando a la línea 24 horas 6378-3466, así como también ante el Ministerio Público o la Policía de Niñez y Adolescencia, para que los equipos especializados puedan activar de inmediato los protocolos de protección establecidos por la ley.

Finalmente, agradeció a la ciudadanía por su compromiso con el bienestar de los menores e hizo un llamado a seguir actuando con responsabilidad, respeto y colaboración para evitar que se vulneren sus derechos.

 

Te puede interesar

SENNIAF aclara que no hay denuncias por casos en Avenida México

SENNIAF aclara que no hay denuncias por casos en Avenida México

 Octubre 07, 2025
Estudiantes regresan a las aulas del José Morgan en Colón

Estudiantes regresan a las aulas del José Morgan en Colón

 Octubre 07, 2025
Lluvias y tormentas hasta el 12 de octubre

Lluvias y tormentas hasta el 12 de octubre

 Octubre 07, 2025
Gabinete autoriza al MEF a negociar enmienda millonaria con AES

Gabinete autoriza al MEF a negociar enmienda millonaria con AES

Octubre 07, 2025
Gobierno mete millones para que no suba la luz

Gobierno mete millones para que no suba la luz

 Octubre 07, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados