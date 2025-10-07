SENNIAF aclara que no hay denuncias por casos en Avenida México

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) aclaró que no ha recibido ninguna denuncia formal relacionada con los presuntos comportamientos de menores de edad reportados por un representante del Centro San Juan Pablo II en el área de Avenida México.

La institución explicó que no existe ningún reporte oficial presentado por los canales correspondientes y reiteró la importancia de que cualquier persona u organización que tenga información directa o indicios de riesgo para niños, niñas o adolescentes lo comunique a través de las vías adecuadas.

SENNIAF recordó que las denuncias pueden hacerse de forma confidencial y segura llamando a la línea 24 horas 6378-3466, así como también ante el Ministerio Público o la Policía de Niñez y Adolescencia, para que los equipos especializados puedan activar de inmediato los protocolos de protección establecidos por la ley.

Finalmente, agradeció a la ciudadanía por su compromiso con el bienestar de los menores e hizo un llamado a seguir actuando con responsabilidad, respeto y colaboración para evitar que se vulneren sus derechos.