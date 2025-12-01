SENNIAF: bebé abandonada en Tinajitas se encuentra estable
La recién nacida hallada en el sector de Tinajitas, en San Miguelito, se mantiene estable bajo observación médica, informó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), entidad que asumió la custodia de la menor.
SENNIAF explicó que atendió de inmediato el caso, activando el protocolo de protección correspondiente y coordinando con las autoridades y el personal de salud para asegurar el bienestar de la bebé.
Según el informe inicial, la recién nacida fue encontrada cerca de los tanques de reserva del IDAAN, y la evaluación médica determinó que tenía aproximadamente cuatro horas de nacida cuando fue ubicada.