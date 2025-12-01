Nacional - 01/12/25 - 12:49 PM

SENNIAF: bebé abandonada en Tinajitas se encuentra estable

SENNIAF explicó que atendió de inmediato el caso, activando el protocolo de protección correspondiente

 

Por: Redacción / Crítica -

La recién nacida hallada en el sector de Tinajitas, en San Miguelito, se mantiene estable bajo observación médica, informó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), entidad que asumió la custodia de la menor.

SENNIAF explicó que atendió de inmediato el caso, activando el protocolo de protección correspondiente y coordinando con las autoridades y el personal de salud para asegurar el bienestar de la bebé.

Según el informe inicial, la recién nacida fue encontrada cerca de los tanques de reserva del IDAAN, y la evaluación médica determinó que tenía aproximadamente cuatro horas de nacida cuando fue ubicada.

 

