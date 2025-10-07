Nacional - 07/10/25 - 12:00 AM

Senniaf: No se ha recibido denuncia sobre prostitución de menores

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informó que no ha recibido alguna denuncia formal ni reporte sobre presuntas conductas de prostitución de menores de edad en el área de avenida México, ciudad capital, vinculadas a declaraciones de un representante del Centro San Juan Pablo II.

Mediante un comunicado de prensa, SENNIAF dijo que comprende la preocupación que genera la situación a la ciudadanía y las organizaciones.

La entidad también pidió a los líderes comunitarios y organizaciones que tengan información o sospechas sobre posibles riesgos para los menores, que compartan esa información a través de los canales oficiales. Esto es para activar los procedimientos de protección que establece la ley.

Cabe destacar que la aclaración se da luego de que un representante del Centro San Juan Pablo II alertara a la institución sobre posibles casos de prostitución de menores y adolescentes durante horas nocturnas, supuestamente muy cerca de la sede de la SENNIAF.

La institución reiteró su compromiso permanente con la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

