Senniaf sin denuncias por explotación sexual de menores

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) informó, a través de un comunicado de prensa, que no ha recibido ninguna denuncia formal ni reporte oficial sobre casos de menores de edad en riesgo o presuntas víctimas de explotación sexual en los alrededores de la avenida México.

La aclaración surge luego de que un representante del Centro San Juan Pablo II alertara a la institución sobre posibles casos de prostitución de menores y adolescentes durante horas nocturnas, supuestamente muy cerca de la sede de la SENNIAF.

En su comunicado, la entidad manifestó que este tipo de situaciones generan una profunda preocupación en la ciudadanía y en diversas organizaciones comunitarias. Además, reiteró que cualquier información relacionada con posibles riesgos hacia niños, niñas o adolescentes es de suma importancia y debe ser canalizada por las vías oficiales.

“La participación ciudadana es fundamental. Invitamos de manera respetuosa a toda persona, líder comunitario u organización que tenga conocimiento directo o indicios de este tipo de situaciones, a compartir la información por los canales correspondientes”, indicó la SENNIAF.

Las denuncias pueden hacerse de forma confidencial y segura a través de la línea de atención 24 horas de la SENNIAF al número 6378-3466, así como ante el Ministerio Público o la Policía de Niñez y Adolescencia.

La institución reiteró su compromiso permanente con la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, y reafirmó su disposición a trabajar en conjunto con la sociedad civil, organizaciones religiosas, entidades comunitarias y autoridades nacionales.

