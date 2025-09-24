Nacional - 24/9/25 - 12:00 AM

Sicarios rellenan a un sujeto de balas en medio de un velorio

Por: Diomedes Sánchez S. Crítica -

Un hombre fue asesinado la tarde de ayer en medio de un velorio que se realizaba en el primer piso del edificio H-163 de la comunidad de Alto de Los Lagos, en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

La información de este caso señala que varios sujetos llegaron a este lugar y empiezan a hacer disparos, hiriendo de manera mortal a esta persona.

Esto provocó una corredera de las personas que estaban allí, quienes salieron huyendo en todas direcciones para evitar ser alcanzados por las balas.

Con esta persona suman 15 los que han muerto solo este mes de septiembre en la Costa Atlántica, como resultado de la violencia armada.

Toda el área donde se dio el ataque quedó acordonada para preservar la escena del crimen, a fin de que los peritos de criminalística realizaran el levantamiento del cuerpo, indicios y otros elementos para esclarecer el hecho de sangre.

Más de 90 personas han muerto por la violencia en la Costa Atlántica este 2025.

Te puede interesar

Gigante naviero francés pone sus ojos en Panamá

Gigante naviero francés pone sus ojos en Panamá

 Septiembre 23, 2025
Migración deporta a 34 colombianos

Migración deporta a 34 colombianos

Septiembre 23, 2025
Autoridades se unen para frenar la cochinada en Puente del Rey

Autoridades se unen para frenar la cochinada en Puente del Rey

 Septiembre 23, 2025
Falso alien en Parque Natural Metropolitano. ¡Puro cuento!

Falso alien en Parque Natural Metropolitano. ¡Puro cuento!

Septiembre 23, 2025
Autorizan recolección de firmas para sacar a Mayer de Alcaldía

Autorizan recolección de firmas para sacar a Mayer de Alcaldía

Septiembre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas