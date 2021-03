Siete defunciones y 445 casos positivos

Panamá reportó hoy, 445 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 350,665 mientras que se registraron 7 nuevas defunciones, con lo que aumenta a 6,042 el número de fallecidos.

Se aplicaron 8,829 pruebas en las últimas horas y se mantiene un porcentaje de positividad de 5% y se contabilizan 339,239 pacientes recuperados.

Los casos activos al día de hoy suman 5,384. En aislamiento domiciliario se reportan 4,664, de los cuales 4,448 se encuentran en casa y 216 en hoteles. Los hospitalizados suman 720 y de ellos 622 se encuentran en sala y 98 en UCI.

En el mundo se registran 69,365,939 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 122,477,549 casos positivos por COVID-19 acumulados y 2,703,877 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.2%.

Contrataciones

El Ministerio de Salud indicó que en un año se ha contratado 3,323 personas en diversos cargos, entre ellos médicos, administrativos, enfermeras, técnicos en enfermería, estadísticos de salud, odontólogo, laboratoristas clínicos, promotores comunales etc.

Se detalló que Panamá Centro, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas, son las regiones donde más se contrató personal para atender y desarrollar las distintas estrategias establecidas para la lucha contra la pandemia.

En el desglose se indica que en Panamá Centro se contraron1,099 personas, de las cuales 209 corresponde a personal médico, 177 administrativo, 332 enfermeras, 218 técnicos en enfermería, 21 odontólogos, entre otros profesionales (promotor Comunal, laboratoristas clínicos, estadísticos de salud).

Por otro lado, en Chiriquí se contrataron a 49 administrativos, 50 médicos, 134 enfermeras, 101 técnicos en enfermería y 5 odontólogos.

De igual forma 150 funcionarios de salud fueron contratados para hacerle frente a la COVID-19 en la región metropolitana de los cuales 53 son médicos, 45 administrativos, 16 enfermeras, 17 odontólogos, técnicos en enfermería 6.

En todo el país, se ha reforzado el recurso humano para poder atender no sólo con profesionales de la salud, sino además con diversos profesionales en otras ramas.

Entre tanto, MINSA informa que al corte de las 5 de la tarde el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) reporta que desde el pasado 20 de enero, hasta hoy se han aplicado 309,324 dosis de la vacuna COVID-19 a nivel nacional.

Por otro lado, los corregimientos de Tocumen en la ciudad capital, Vista Alegre, Arraiján en Panamá Oeste y Juan Díaz y 24 de Diciembre, son los sectores con mayor número de casos positivos, según el informe del Departamento de Epidemiologia del Ministerio de Salud (MINSA).

La sección de estadísticas de Epidemilogía del MINSA también reporta que Pacora, San Francisco, Alcalde Diaz y Ernesto Córdoba Campos en Panamá y Juan Demóstenes Arosemena en Arraiján también lideran la lista de los 10 corregimientos con mayor número de casos positivos.

En todo el país el Gobierno Nacional a través del MINSA, la CSS, los Equipos Unificados de Trazabilidad y de Respuesta Rápida ejecutan la trazabilidad sin descanso en busca no sólo de los casos positivos, sino sus contactos para brindar atención y la asistencia social, pero sobre todo cortar la cadena de contagio.