Siete Imputados por auxilios del IFARHU reciben medida de reporte mensual

Un juez de garantías decidió este viernes admitir la imputación de cargos contra siete personas por los delitos de peculado y corrupción de funcionario público, en el marco del escándalo de auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).

La medida cautelar impuesta por el juez Édgar Ariel Naterón consiste en que los implicados, entre ellos Jean Carlos Modelo y Félix Moulanier, deberán reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales. Específicamente, se les ha ordenado presentarse los días 30 de cada mes.

La acusación y las cifras

Según los datos proporcionados por el Ministerio Público, la supuesta malversación de fondos públicos en este caso asciende a más de 24 millones de dólares, cifra sustentada en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de la fiscal Azucena Aizpurúa, expuso ante el tribunal los indicios de prueba que vinculan a los siete procesados con la recepción irregular de estos fondos. La investigación se centra en la asignación de los auxilios durante la administración anterior de la entidad.

Entre los imputados se encuentran Anel García, Hussein Bolívar Pitti, Kennedy Ariel Vargas, Ulises Gabriel Adames y Christopher Gracia, además de las figuras ya mencionadas. Se ha solicitado que el período de investigación se extienda hasta julio de 2025.

La diligencia judicial reveló que uno de los investigados, modelo, habría recibido $23,000 para cursar estudios universitarios en una institución privada en Panamá, sin que hasta la fecha se haya presentado la documentación que justifique el uso del dinero.

El juez ordenó que los imputados mantengan el mismo domicilio reportado para garantizar su localización durante el proceso.