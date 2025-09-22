Nacional - 22/9/25 - 12:00 AM

SIGUE EL DESFILE DE BUQUES DE GUERRA GRINGOS POR PANAMÁ

Por: Redacción/ EFE -

El buque USS Stockdale, un destructor del Ejército de Estados Unidos, está en Ciudad de Panamá como parte de una "sólida colaboración en materia de seguridad" contra el crimen organizado,

La embajada de Estados Unidos en Panamá informó en la víspera, a través de sus redes sociales, de la llegada del USS Stockdale como parte de una "visita programada que resalta la sólida colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá, trabajando juntos para combatir el crimen organizado y la influencia maligna extranjera".

En concreto, el USS Stockdale, destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke de la Marina de los Estados Unidos, está atracado en el puerto de Balboa.

Esta sería la tercera nave de guerra de EE.UU. en navegar por aguas panameñas ya que el pasado 10 de septiembre el destructor USS Sampson regresó a Panamá como parte también de la cooperación conjunta en materia de seguridad y de combate del narcotráfico "y la influencia extranjera maligna".

Igualmente, el pasado 29 de agosto el buque de guerra, el USS Lake Erie, cruzó canal interoceánico del istmo.

La presencia de estos buques en Panamá sucede en momentos en que EE.UU. ha desplegado barcos militares en aguas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela para combatir el tráfico de drogas, situación de Caracas considera una "amenaza".

 Septiembre 22, 2025
