Sin Agua en Penonomé y Chitré por trabajos de mantenimiento

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) ha informado que este martes 28 de octubre se realizarán trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora de Penonomé y en la red de distribución de agua de Chitré. Estos trabajos afectarán el suministro de agua potable en ambos lugares.



En Penonomé, se llevará a cabo una limpieza preventiva en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora, de 5:00 p.m. a 11:00 p.m., lo que será interrumpido el servicio en sectores como: Chigoré, El Carmen, Cristo Rey, Paseo del Río, Villas de Llano Marín, CRUC, Centenario 8 de diciembre, Miraflores, El Prado, Altos del Prado, Las Lomas, Villa Cumbrera, Villa Bonita, Pueblo Nuevo, Vista Hermosa, Las Delicias, Villa Karola, San Antonio, Avenida Central y áreas cercanas.



En Herrera



El Idaan avanza con los trabajos preparatorios para la desinfección de la red de distribución de agua en Chitré. Hoy realizarán adecuaciones a una válvula de 12" en la vía Circunvalación Externa, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.



Durante estas horas, se suspenderá el suministro de agua en zonas como Isabel Delfina, terminal de transporte, Santa Cruz, Avenida Carmelo Spadafora (vía La Villa), sector del CRUA, El Aserrío, Villa Anita, Jalisco, Santa Clara, La Floresta y alrededores