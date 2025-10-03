¡Sin permisos y en pleno horario laboral! Caen 10 extranjeros



Un total de 10 extranjeros fueron detectados laborando sin los permisos laborales correspondientes durante operativos realizados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en las provincias de Chiriquí y Colón.

Las acciones fueron ejecutadas por la Dirección Nacional de Inspección, junto con las Direcciones Regionales de Mitradel en ambas provincias, en coordinación con el Servicio Nacional de Migración.

Entre las nacionalidades encontradas con mayor frecuencia se encuentran personas de origen venezolano, colombiano, chino, dominicano y costarricense. Ante estas irregularidades, los funcionarios del Mitradel impusieron las correspondientes sanciones administrativas a los empleadores responsables, de acuerdo con lo establecido en el Código de Trabajo.

En lo que va del año 2025, solo en la provincia de Chiriquí se han detectado 26 extranjeros laborando sin los debidos permisos; cinco de ellos fueron identificados durante un reciente operativo.

Durante las verificaciones en distintos establecimientos, las autoridades solicitaron documentación clave como contratos laborales, planillas, avisos de operación y permisos de trabajo de los empleados extranjeros.



Estas acciones buscan asegurar que las actividades económicas, especialmente en los sectores comercial y de la construcción, se desarrollen dentro del marco legal vigente.

