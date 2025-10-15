Nacional - 15/10/25 - 10:53 AM

Sinaproc activa alerta: ¡Vienen días de lluvia extrema!

Se esperan tormentas de fuertes a muy fuertes, especialmente durante las tardes y noches, con potencial de generar ráfagas de viento y acumulados de lluvia significativos en algunas regiones.

 

Por: Redacción / Web -

¡No guarde su paraguas todavía! El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha emitido un aviso de prevención a nivel nacional debido a las condiciones climáticas adversas que se extenderán hasta el próximo viernes, 17 de octubre.

Según los pronósticos meteorológicos, se esperan tormentas de fuertes a muy fuertes, especialmente durante las tardes y noches, con potencial de generar ráfagas de viento y acumulados de lluvia significativos en algunas regiones.
 

Posibles impactos:
 

-Crecidas de ríos y quebradas.
-Inundaciones puntuales.
-Calles anegadas.
-Caída de árboles.

Los acumulados diarios de lluvia podrían estar entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descartan montos superiores en ciertas zonas del país.

El Sinaproc recomienda a la población tomar precauciones, evitar áreas propensas a inundaciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Te puede interesar

Defensoría condena recientes crímenes violentos contra mujeres

Defensoría condena recientes crímenes violentos contra mujeres

Octubre 15, 2025
Mulino entrega escuela básica largamente esperada en Aguadulce

Mulino entrega escuela básica largamente esperada en Aguadulce

 Octubre 15, 2025
Falta de fondos obliga a la Biblioteca Nacional a cerrar sábados

Falta de fondos obliga a la Biblioteca Nacional a cerrar sábados

 Octubre 15, 2025
Sinaproc activa alerta: ¡Vienen días de lluvia extrema!

Sinaproc activa alerta: ¡Vienen días de lluvia extrema!

 Octubre 15, 2025
ERCE 2025: A prueba estudiantes en lectura, escritura y matemáticas

ERCE 2025: A prueba estudiantes en lectura, escritura y matemáticas

 Octubre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas