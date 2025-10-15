Sinaproc activa alerta: ¡Vienen días de lluvia extrema!
Se esperan tormentas de fuertes a muy fuertes, especialmente durante las tardes y noches, con potencial de generar ráfagas de viento y acumulados de lluvia significativos en algunas regiones.
¡No guarde su paraguas todavía! El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha emitido un aviso de prevención a nivel nacional debido a las condiciones climáticas adversas que se extenderán hasta el próximo viernes, 17 de octubre.
Según los pronósticos meteorológicos, se esperan tormentas de fuertes a muy fuertes, especialmente durante las tardes y noches, con potencial de generar ráfagas de viento y acumulados de lluvia significativos en algunas regiones.
Posibles impactos:
-Crecidas de ríos y quebradas.
-Inundaciones puntuales.
-Calles anegadas.
-Caída de árboles.
Los acumulados diarios de lluvia podrían estar entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descartan montos superiores en ciertas zonas del país.
El Sinaproc recomienda a la población tomar precauciones, evitar áreas propensas a inundaciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.