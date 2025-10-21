Nacional - 21/10/25 - 12:38 PM

Sinaproc alerta sobre posible impacto indirecto de la tormenta tropical Melissa

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación y recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por Sinaproc.

 

Por: Redacción / Web -

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activó un aviso de vigilancia a nivel nacional debido a la tormenta tropical Melissa, que se mantiene bajo seguimiento desde hoy hasta el jueves 23 de octubre.

Aunque la tormenta no se espera que impacte directamente a Panamá, ya que su trayectoria actual apunta hacia las Antillas Mayores y sigue siendo incierta, se prevé que cause un eje de vaguada, lo cual podría incrementar la velocidad de los vientos provenientes del sur sobre el territorio nacional. Esto, a su vez, podría generar lluvias significativas en diversas áreas.

Detalles sobre la tormenta tropical Melissa

A las 10:00 a.m., la tormenta tropical Melissa se encontraba en el Mar Caribe Central, al sur de La Española, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h. Su desplazamiento actual es hacia el oeste a una velocidad aproximada de 22 km/h. Se estima que la tormenta disminuirá su velocidad y cambiará de rumbo hacia el noroeste y posteriormente hacia el norte.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación y recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por Sinaproc.

Te puede interesar

Actos Patrióticos: Incineración de Banderas y el Encendido de Luces

Actos Patrióticos: Incineración de Banderas y el Encendido de Luces

Octubre 21, 2025
Confianza del consumidor sube, pero persiste incertidumbre económica

Confianza del consumidor sube, pero persiste incertidumbre económica

 Octubre 21, 2025
Santiago de Veraguas celebra 404 años de historia y tradición

Santiago de Veraguas celebra 404 años de historia y tradición

 Octubre 21, 2025
Sinaproc alerta sobre posible impacto indirecto de la tormenta tropical Melissa

Sinaproc alerta sobre posible impacto indirecto de la tormenta tropical Melissa

 Octubre 21, 2025
Meduca anuncia modificaciones en las rutas para desfiles patrios en la ciudad

Meduca anuncia modificaciones en las rutas para desfiles patrios en la ciudad

Octubre 21, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas