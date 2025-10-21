Sinaproc alerta sobre posible impacto indirecto de la tormenta tropical Melissa

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activó un aviso de vigilancia a nivel nacional debido a la tormenta tropical Melissa, que se mantiene bajo seguimiento desde hoy hasta el jueves 23 de octubre.

Aunque la tormenta no se espera que impacte directamente a Panamá, ya que su trayectoria actual apunta hacia las Antillas Mayores y sigue siendo incierta, se prevé que cause un eje de vaguada, lo cual podría incrementar la velocidad de los vientos provenientes del sur sobre el territorio nacional. Esto, a su vez, podría generar lluvias significativas en diversas áreas.

Detalles sobre la tormenta tropical Melissa

A las 10:00 a.m., la tormenta tropical Melissa se encontraba en el Mar Caribe Central, al sur de La Española, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h. Su desplazamiento actual es hacia el oeste a una velocidad aproximada de 22 km/h. Se estima que la tormenta disminuirá su velocidad y cambiará de rumbo hacia el noroeste y posteriormente hacia el norte.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación y recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por Sinaproc.