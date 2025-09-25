Sinaproc: Jueves lluvioso en gran parte del territorio nacional

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó este jueves, a través de sus redes sociales oficiales, que gran parte del territorio panameño amaneció con lluvias, y que se mantiene la vigilancia ante condiciones climáticas inestables.

Un aviso de vigilancia estará vigente hasta el próximo sábado, abarcando todo el país, incluidas las zonas comarcales, debido a la posibilidad de lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas.

Las autoridades solicitan a la población mantener medidas de precaución, especialmente en áreas vulnerables a deslizamientos, inundaciones o crecidas de ríos.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) detalló el pronóstico del día:

Mañana: Lluvias aisladas en Panamá, Colón, la comarca Guna Yala, el sur de la península de Azuero, el golfo de Chiriquí y Panamá Este.

Tarde: Precipitaciones en provincias centrales, así como en Chiriquí y Veraguas.

