Sinaproc mantiene aviso de prevención por lluvias y tormentas

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), en base a pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), mantiene un aviso de prevención por Iluvias significativas con tormentas en gran parte del territorio nacional.

Esto será desde las 12:00 a.m. del 19 de octubre hasta las 11:59 p.m. del 21 de octubre de 2025.

De acuerdo con los análisis meteorológicos, se prevé la intensificación de los vientos del sur y el fortalecimiento de la Baja de Panamá, lo que favorecerá un incremento en la humedad y la inestabilidad atmosférica, propiciando condiciones para lluvias moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas.

Las áreas de aviso son las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Comarca Ngäbe-Buglé, Los Santos, Herrera, Colón, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y comarcas Emberá y Guna Yala.

Se tiene previsto crecidas o desbordes de ríos y quebradas, inundaciones urbanas o rurales, deslizamientos de tierra, ráfagas de viento y caída de árboles.

Se estiman acumulados significativos de lluvia entre 60 y 125 mm o más, mientras que en el resto del país se prevén montos menores, pero con condiciones de lluvias intermitentes.