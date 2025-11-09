Nacional - 09/11/25 - 10:03 AM

Sinaproc pide no bajar la guardia ante fuertes lluvias y tormentas

Se anuncia la llegada de un sistema de baja presión al norte del país, lo que favorece tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas en todo el país, vigente hasta el 12 de noviembre.

Las autoridades advierten que las lluvias podrían alcanzar entre 120 y 320 milímetros en algunas zonas, especialmente en Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón Oeste, Panamá, Darién, Emberá-Wounaan (Sambú) y Los Santos.

“No se arriesguen, eviten cruzar ríos”

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) explicó que la causa principal es el fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la llegada de un sistema de baja presión al norte del país, lo que favorece tormentas eléctricas, lluvias intensas y ráfagas de viento.

También se prevé que un sistema frontal en el Caribe provoque una vaguada prefrontal y una línea de corte, aumentando la inestabilidad del clima en los próximos días.

⚠️ Recomendaciones del SINAPROC:

  1. Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales del SINAPROC y el IMHPA.
  2. Evitar zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.
  3. No cruzar ríos ni quebradas bajo ninguna circunstancia.
  4. Asegurar techos, toldas y objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.
  5. Pescadores y embarcaciones pequeñas deben tener precaución ante el fuerte oleaje.


 

