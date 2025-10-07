Sismo de magnitud 4.6 sacude Tonosí sin causar afectaciones

Un sismo de magnitud 4.6 se registró a las 6:41 de la mañana de este martes, con epicentro localizado a 35 kilómetros al oeste del distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

De inmediato, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) activó los monitoreos correspondientes tanto en Herrera como en Los Santos, sin que se reportaran daños estructurales ni afectaciones a personas o infraestructuras.

Según informes del Sinaproc, el movimiento telúrico fue percibido en gran parte de ambas provincias de Azuero.

Luis Iván Pérez, director provincial del Sinaproc en Los Santos, indicó que no hubo afectaciones en estructuras ni reportes de emergencias relacionadas con el sismo.

Por su parte, Moisés Tristán, director del Sinaproc en Herrera, confirmó que el temblor se sintió en toda la provincia, pero sin mayores consecuencias.

Las autoridades reiteraron a la población la importancia de mantener la calma durante este tipo de eventos y seguir las recomendaciones de seguridad: proteger la cabeza, refugiarse en un lugar seguro lejos de postes eléctricos o estructuras que puedan colapsar, y, en caso de ir conduciendo, detener el vehículo hasta que pase el movimiento.

Algunas instituciones, escuelas y centros de salud realizaron evacuaciones preventivas como medida ante el sismo.

El temblor ocurrió justo en momentos en que la región de Azuero se prepara para participar en el simulacro nacional de evacuación, programado para el próximo 13 de octubre, ejercicio que busca fortalecer los planes de emergencia y la respuesta ante desastres naturales.