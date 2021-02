Sistema solidario de jubilaciones es insostenible

La Caja de Seguro Social (CSS) emitió una serie de aclaraciones sobre los comentarios emitidos en torno al informe actuarial, sobre todo sobre la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) particularmente sobre el componente Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), "imprecisamente" llamado Solidario.

Claramente el SEBD no es autosostenible. Un sistema basado en aportes de cotizantes que cada día son menos y los beneficiarios más, inevitablemente cae en una situación de insolvencia.. No hay una solución que no implique sacrificios de las partes. Ese es el reto de la sociedad panameña.

Además se alega que la Junta Técnica Actuarial presentó varios escenarios que conjugaban distintas posibles medidas, entre las cuales estaba modificaciones en la tasa de reemplazo, años de cotización, y aportes extraordinarios del Gobierno. La Junta Directiva solicitó que se hiciera un análisis de fusión de ambos subprogramas y con esta opción, se logra 30 años de extensión de la vida del programa, pero inevitablemente se cae al final de ese tiempo en una situación deficitaria.

Se aclara que en el año 2017 se hicieron los ajustes necesarios para corregir la asignación de pagos de XIII mes de cotizantes del programa Mixto, que fueron originalmente cargados en el programa SEBD.

El comunicado reconoce que hay inconsistencias que deben adecuarse entre los programas SAFIRO o SAP (Sistema de Administración Financiera y Registro de Operaciones) y niegan que existan diferencias en la estimación de rendimientos de inversiones llevan a ingresos por el rango de 114 a 241 millones de balboas.

La CSS alega que en el sistema Mixto de Capitalización Individual aparecen personas con más años de cotización de los que lleva de vigencia este subprograma, porque cuando se creó hubo un período para trabajadores que podían por edad optar a un sistema u otro. Más de 14 mil trabajadores optaron por migrar al sistema Mixto y todos tenían años de cuotas que les suman para sus pensiones. No hay nada erróneo.