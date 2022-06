"Sombrerito": Nito y Gaby no entienden cómo opera el PRD

Pedro Miguel González afirmó que el mandatario Laurentino Cortizo y el vicepresidente José Gabriel Carrizo "no comprenden cómo opera un partido político" y llegó al extremo de asegurar; que "este no es un gobierno del PRD,a pesar que hay miembros del PRD liderando, pero no obedecen, ni responden" al colectivo.

Para González, el PRD debería tener un candidato alternativo que no cargue con las culpas o la cargas pesadas de una administración que tiene muchas falencias por no haber gobernado con su partido.

El saliente secretario general del PRD lanzó esas expresiones en el programa "Radiografía", pero en el Gabinete y en el Legislativo casi toda la cúpula perredista ocupaba altos cargos en el engranaje gubernamental.

"Sombrerito" González también afirmó que José Gabriel Carrizo tiene pocas opciones de triunfo en las elecciones presidenciales del 2024 y reveló que se ha mencionado al expresidente Martín Torrijos y a la exministra de Salud Rosario Turner, y dentro del PRD hay mucha gente con perfil que pudieran representar un genuino y auténtico liderazgo torrijista, porque el que hay en este momento, no lo es

Los casi 800 mil perredistas no tenemos porqué atar nuestra suerte a una sola persona, creo que podemos elegir aquel compañero(a) que pueda representarnos con mayor posibilidad de triunfo en las elecciones de mayo de 2024, añadió Pedro Miguel,

Creo que a Carrizo como figura política ha sufrido un desgaste innecesario, y prácticamente lo descalifica para ser un candidato con posibilidades de triunfo, no es un precandidato o candidato que pueda ganar, añadió.

Pedro Miguel González indicó que las encuestas que colocan al vicepresidente José Gabriel Carrizo como favorito a ganar las elecciones de 2024, no tienen credibilidad.

"Las encuentras no coinciden con las que hemos venido haciendo en los últimos años. Negativos muy altos y popularidad muy baja. Si Gaby es candidato no tenemos ningún chance de ganar las elecciones del 2024", manifestó González.

