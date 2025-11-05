Soná celebra con alegría el festival folclórico de la Pollera Veragüense

En un ambiente lleno de música típica, coloridas carretas y un entusiasmo contagioso, el distrito de Soná celebró este miércoles el 18° Festival Folclórico y Cultural de la Pollera Veragüense. La actividad reunió a cientos de personas para rendir homenaje a uno de los principales símbolos de la identidad veragüense: la pollera, el traje tradicional que representa la elegancia y la cultura de la mujer de Veraguas.

Las principales calles del pueblo fueron el escenario de un colorido y animado desfile, donde decenas de mujeres empolleradas, acompañadas de tamboritos, acordeones y diversas presentaciones folclóricas, mostraron con orgullo la riqueza cultural de la región. El público, tanto local como visitante, disfrutó de una muestra vibrante de las tradiciones que han pasado de generación en generación.

Damaris Escobar, presidenta del Comité Folclórico Sonaeño, destacó la importancia del evento como una plataforma para rescatar y preservar las tradiciones culturales que definen a Veraguas. "La pollera es más que un vestido; es una expresión viva de nuestra historia, de nuestras abuelas y madres. Este festival busca mantenerla vigente y colocarla en el lugar que merece dentro del patrimonio cultural panameño", expresó Escobar con orgullo.

Además del desfile, la jornada incluyó concursos de empolleradas, muestras artesanales, presentaciones de danzas tradicionales y exhibiciones culturales que atrajeron tanto a panameños como a turistas extranjeros. Estos eventos ofrecieron una oportunidad para conocer y disfrutar de la diversidad de las manifestaciones culturales de la región.

El festival, que ha ganado cada vez más relevancia en el calendario cultural de la provincia, se ha consolidado como un espacio para fortalecer la identidad de los veragüenses y promover el turismo interno, beneficiando económicamente a artesanos, costureras, músicos y pequeños comerciantes locales.

Con esta celebración, Soná reafirma su compromiso con la conservación de las tradiciones, el orgullo de vestir la pollera y el reconocimiento de esta prenda como un símbolo eterno de la gracia, la cultura y la historia del pueblo panameño.