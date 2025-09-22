Nacional - 22/9/25 - 08:40 AM

Sorteo del Gordito del Zodiaco se traslada al 3 de octubre

La decisión fue tomada tras un análisis de su equipo operativo, con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades de comercialización a la fuerza de ventas, conformada por billeteros y billeteras de todo el país.

 

Por: Redacción / Web -

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció el cambio de fecha del sorteo del Gordito del Zodiaco N.° 402-345, originalmente programado para el viernes 26 de septiembre de 2025. El sorteo se realizará el viernes 3 de octubre de 2025, en su horario habitual de las 3:00 p.m.

Según informó la institución, la decisión fue tomada tras un análisis de su equipo operativo, con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades de comercialización a la fuerza de ventas, conformada por billeteros y billeteras de todo el país.

Te puede interesar

Mulino ante el COA: Panamá es inversión segura

Mulino ante el COA: Panamá es inversión segura

 Septiembre 22, 2025
Meduca refuerza aprendizajes en el último trimestre del año

Meduca refuerza aprendizajes en el último trimestre del año

 Septiembre 22, 2025
Sorteo del Gordito del Zodiaco se traslada al 3 de octubre

Sorteo del Gordito del Zodiaco se traslada al 3 de octubre

 Septiembre 22, 2025
Piden vetar ley que obliga a bajar precios del seguro de autos

Piden vetar ley que obliga a bajar precios del seguro de autos

 Septiembre 22, 2025
Este martes no habrá agua en varios sectores de Penonomé

Este martes no habrá agua en varios sectores de Penonomé

 Septiembre 22, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas