Sorteo del Gordito del Zodiaco se traslada al 3 de octubre

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció el cambio de fecha del sorteo del Gordito del Zodiaco N.° 402-345, originalmente programado para el viernes 26 de septiembre de 2025. El sorteo se realizará el viernes 3 de octubre de 2025, en su horario habitual de las 3:00 p.m.

Según informó la institución, la decisión fue tomada tras un análisis de su equipo operativo, con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades de comercialización a la fuerza de ventas, conformada por billeteros y billeteras de todo el país.