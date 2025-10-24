Sospechoso de homicidio en Chepo se entrega a las autoridades

Horas después de presuntamente cometer un homicidio en la barriada Altos del Llano, un hombre se entregó de manera voluntaria ante las autoridades.

El sospechoso está vinculado con la muerte de Merejido Pérez Espino, quien fue asesinado con una puñalada mortal en su residencia el día de ayer.

Según informes, el crimen ocurrió en las afueras de Chepo, cuando Pérez Espino fue atacado en su hogar.



Tras el asesinato, el presunto responsable decidió entregarse a las autoridades. Fue conducido por unidades policiales y de Senafront hacia las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde se encuentra bajo custodia.

La audiencia de control de garantías para el sospechoso está programada para mañana, sábado, donde se determinarán los próximos pasos legales en su caso.

