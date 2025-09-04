Suben los precios de la gasolina y diésel

La Secretaría Nacional de Energía informó los nuevos precios de la gasolina y el diésel, a partir de este 5 de septiembre.

La gasolina de 95 octanos subirá tres centavos, quedando su precio en 0.93 centavos.

Mientras que la gasolina de 91 octanos también incrementará su precio, tres centavos, quedando en 0.89 centavos por litro.

En tanto que el diésel bajo en azufre subirá su precio dos centavos, quedando en 0.83 centavos el litro.

Estos precios regirán hasta las 5:59 de la mañana del próximo viernes 19 de septiembre.