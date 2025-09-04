Nacional - 04/9/25 - 12:00 AM

Suben los precios de la gasolina y diésel

La Secretaría Nacional de Energía informó los nuevos precios de la gasolina y el diésel, a partir de este 5 de septiembre.

La gasolina de 95 octanos subirá tres centavos, quedando su precio en 0.93 centavos.

Mientras que la gasolina de 91 octanos también incrementará su precio, tres centavos, quedando en 0.89 centavos por litro.

En tanto que el diésel bajo en azufre subirá su precio dos centavos, quedando en 0.83 centavos el litro.

Estos precios regirán hasta las 5:59 de la mañana del próximo viernes 19 de septiembre.

Tormentas en camino: Pronostican lluvias de hasta 100 mm

Por ahora, viajar en el Metro sigue costando lo mismo

Panamá y Japón negocian vuelo directo con aerolínea ANA

Boca La Caja no será parte de la zonificación de San Francisco

Mulino presenta en Japón nueva era del Registro de Buques panameño

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Persecución y balacera por droga terminan en tragedia

Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales

Detienen en Panamá a presunto miembro del Tren de Aragua

