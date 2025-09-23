Nacional - 23/9/25 - 12:00 AM

¿Suicidio o asesinato? Hombre es hallado sin vida en Salamanca

Por: Diomedes Sánchez S. Crítica -

El hallazgo de un hombre, de nombre José Luis Sánchez Rodríguez, en una cuneta frente al cementerio de Paraíso, que pertenece al corregimiento de Salamanca, en el área de la transístmica de Colón, es motivo de investigación por parte del Ministerio Público.

En torno a este caso existen varias versiones.

Una de ellas es que la compañera sentimental había terminado la relación con él y al parecer tomó la determinación de quitarse la vida, arrojándose a esta cuneta.

Se hará una investigación si el mismo tomó algo para acabar con su vida.

El hombre tenía el rostro ensangrentado.

La segunda línea de investigación es que el hombre al parecer fue atacado y llegó caminando a ese lugar de la cuneta y se desplomó en la zona.

