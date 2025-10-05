Suspenden clases en Boquete y reportan 11 afectados por lluvias

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirma que 11 personas resultaron afectadas por las lluvias en el distrito de Boquete, Chiriquí. lo que representa a dos familias que han tenido daños en sus viviendas.



Ante la situación, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases este lunes 6 de octubre en planteles de Boquete y Cerro Punta como medida preventiva.

Las autoridades no descartan que el número aumente mañana si las condiciones climáticas persisten.

La ministra explicó que el río Caldera no se ha desbordado, y que las imágenes que circulan en redes sociales corresponden a quebradas adyacentes, por lo que la causa podría estar relacionada con construcciones cercanas.

Debido a que los suelos están extremadamente saturados, el ingreso de maquinaria pesada se realizará hasta mañana para evitar accidentes.

En otras provincias, Veraguas reportó algunos desbordamientos menores sin mayores consecuencias, mientras que en Bocas del Toro cayó un árbol por las lluvias. En tanto, Cerro Punta, Volcán y Barú no han registrado incidentes hasta el momento.