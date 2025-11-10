Suspenden clases en Soloy por brote de tosferina

La Dirección Regional de Educación de la Comarca Ngäbe-Buglé ha ordenado la suspensión de clases y de actividades que concentren personas en los centros educativos del corregimiento de Soloy, tras la declaración de un brote activo de tosferina por parte del Ministerio de Salud (Minsa).

La medida se mantendrá hasta que el Minsa confirme el levantamiento del riesgo de contagio en la zona.

Las autoridades sanitarias recomiendan a la comunidad educativa reforzar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas y otras acciones de higiene personal.

Según reportes del Ministerio de Salud, se han confirmado 14 casos de tosferina en la comarca.



La tosferina, también conocida como tos convulsiva, es una infección bacteriana altamente contagiosa que provoca episodios de tos violenta e incontrolable, los cuales pueden durar semanas o incluso meses.



La enfermedad es causada por una bacteria presente en la boca, nariz y garganta de las personas infectadas.