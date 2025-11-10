Nacional - 10/11/25 - 12:43 PM

Suspenden clases en Soloy por brote de tosferina

Según reportes del Ministerio de Salud, se han confirmado 14 casos de tosferina en la comarca.

 

Por: Redacción / Web -

La Dirección Regional de Educación de la Comarca Ngäbe-Buglé ha ordenado la suspensión de clases y de actividades que concentren personas en los centros educativos del corregimiento de Soloy, tras la declaración de un brote activo de tosferina por parte del Ministerio de Salud (Minsa).

La medida se mantendrá hasta que el Minsa confirme el levantamiento del riesgo de contagio en la zona.

Las autoridades sanitarias recomiendan a la comunidad educativa reforzar las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas y otras acciones de higiene personal.

Según reportes del Ministerio de Salud, se han confirmado 14 casos de tosferina en la comarca. 
 

La tosferina, también conocida como tos convulsiva, es una infección bacteriana altamente contagiosa que provoca episodios de tos violenta e incontrolable, los cuales pueden durar semanas o incluso meses. 
 

La enfermedad es causada por una bacteria presente en la boca, nariz y garganta de las personas infectadas.

Te puede interesar

Discurso de fondo: Mejoras en hospital Anita Moreno y cuidado de río La Villa

Discurso de fondo: Mejoras en hospital Anita Moreno y cuidado de río La Villa

 Noviembre 10, 2025
Pentágono envía tropas a entrenar en Panamá por primera vez en décadas

Pentágono envía tropas a entrenar en Panamá por primera vez en décadas

 Noviembre 10, 2025
Panamá se pone el sombrero de cacao: el país es sede de reunión internacional

Panamá se pone el sombrero de cacao: el país es sede de reunión internacional

 Noviembre 10, 2025
Gas irritante y fuerte lluvia marcan celebraciones del 10 de noviembre en Colón

Gas irritante y fuerte lluvia marcan celebraciones del 10 de noviembre en Colón

 Noviembre 10, 2025
Presidente Mulino coordina con concejales para impulsar proyectos en Los Santos

Presidente Mulino coordina con concejales para impulsar proyectos en Los Santos

 Noviembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí