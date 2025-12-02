Nacional - 02/12/25 - 11:33 AM

Suspenden a decana de Medicina de Unachi por peculado. ¡Cobraba dos salarios!

La decana fue imputada y el 4 de diciembre un juez decidirá si sigue suspendida o si la envían a prisión.

 

Por: Redacción / CRÍTICA -

La decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), Evelia Aparicio de Esquivel, quedó suspendida del cargo luego de que un juez le imputara cargos por el delito de peculado.

A la alta funcionaria de la Unachi se le acusa de prsuntamente haber cobrado doble salario durante un periodo de cuatro años, desde el 2017 al 2021, lo que representa una cifra que asciende a más de B/.375,000

En la audiencia, la Fiscalía Anticorrupción presentó pruebas, argumentos y la petición de detención preventiva para la decana.

Pero el juez de garantías, aunque reconoció que el caso es serio, decretó la medida  de suspendió del puesto, mientras sigue el proceso.

Lo que viene no pinta suave

La Fiscalía no quedó contenta con esa medida y pidió apelación, agendada para el 4 de diciembre

Ese día se sabrá si el juez mantiene la suspensión… o si termina en detención preventiva.

