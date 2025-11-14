Nacional - 14/11/25 - 12:55 PM

Taboga busca soluciones para revertir aumento del pasaje

Por: Redacción / Web -

Los residentes de la isla de Taboga, junto con las autoridades locales, se reunieron en una asamblea comunitaria para analizar alternativas que permitan revertir el incremento en la tarifa del pasaje marítimo, una decisión tomada por las empresas de transporte sin previa consulta ni consenso con la comunidad.

En el encuentro, los pobladores expresaron su rechazo al aumento del pasaje, que ha pasado de B/. 20.00 a B/. 24.00 desde el mes de noviembre. Según los residentes, esta medida afecta económicamente a quienes dependen del servicio diariamente, y también ha provocado una caída en la llegada de turistas nacionales.

“Este aumento afecta tanto a los residentes como a los visitantes, y es un golpe a la economía local, que ya está bastante golpeada. Además, hemos visto una baja en la llegada de turistas, lo que preocupa aún más a la comunidad”, señaló un residente durante la asamblea.

Los participantes acordaron continuar con las negociaciones con las empresas de transporte marítimo con el fin de lograr un acuerdo que permita que el pasaje vuelva a la tarifa original. El objetivo es encontrar un consenso que beneficie tanto a la población local como a los turistas que visitan la isla.

Mientras tanto, los afectados continúan movilizándose para que se escuchen sus demandas y se revierta la decisión tomada por las empresas de forma arbitraria.
 

