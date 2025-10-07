Teletón 20-30: aclaran leyendas urbanas de casas, fiestas y plata

Una llamada y Carlos Tarragó llegó a Crítica con el chaleco distintivo del Club Activo 20-30 en mano y con una sonrisa de oreja a oreja. El presidente de la Teletón 20-30 2025 se sentó en el sillón blanco y habló sin filtros sobre todo lo que circula en redes sociales bajo la premisa: “pregunten lo que quieran”.

Un tsunami de cuestionamientos se desata en las redes social al mencionar a la Teletón 2030, sin embargo, hay desinformación y leyendas urbanas que hacen daño, según explicó Tarragó.

El presidente de la Teletón habló sobre el uso de los dineros recaudados, las promesas a los Niños y Niñas Símbolo y la famosa “megafiesta” de cierre del evento de diciembre. También ofreció detalles de la ambiciosa meta de esta 40ª edición.



Aclarando los mitos: casas, fiestas y transparencia

Tarragó fue contundente: el escepticismo es válido, dijo, pero la transparencia de la institución es incuestionable.

La "megafiesta" post-evento: Tarragó negó que los fondos se utilicen para fiestas. Lo que sí ocurre es un acto de agradecimiento a los voluntarios -más de 500- y la presentación del nuevo presidente. Todo lo consumido es donado por patrocinadores.



Tarragó negó que los fondos se utilicen para fiestas. Lo que sí ocurre es un acto de agradecimiento a los voluntarios -más de 500- y la presentación del nuevo presidente. Todo lo consumido es donado por patrocinadores. Casas y regalos al niño símbolo: La Teletón no entrega casas ni regalos a los niños embajadores. Los obsequios provienen de patrocinadores o donantes de manera voluntaria. Cualquier retraso, como el caso de una casa, es responsabilidad de terceros, no de la organización .



La Teletón a los niños embajadores. Los obsequios provienen de patrocinadores o donantes de manera voluntaria. Cualquier retraso, como el caso de una casa, es responsabilidad de terceros, . Auditoría y transparencia: Con 39 ediciones respaldando su labor, el Club realiza auditorías con KPMG y entrega informes a la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Gobierno, garantizando que las donaciones llegan a donde deben.

Proyecto Meta 2025: Centro de Diagnóstico Prenatal

En el 2025 se realizará la 40ª edición se celebra bajo el lema “40 veces más amor”, con una meta centrada en la salud materno-infantil.

El proyecto consiste en equipar la sala de maternidad del Hospital Santo Tomás para crear un Centro de Diagnóstico Prenatal, permitiendo detectar malformaciones a tiempo y aplicar tratamientos que reduzcan discapacidades.

Elizabeth Acosta, una niña de 8 años con espina bífida, es la embajadora, simbolizando la importancia de la detección temprana.

Nueva sede: Arena Roberto Durán

Por primera vez, el evento se traslada del Teatro Anayansi (Atlapa) a la Arena Roberto Durán por motivos de seguridad tras problemas estructurales en Atlapa.

La nueva sede duplica la capacidad, permitiendo un formato de mega concierto, comparsa intercolegial y concurso de bandas independientes.

Tarragó cerró aclarando que la lucha por alcanzar la meta en las horas finales es real, y no hacerlo significaría no entregar el proyecto con la magnitud y calidad deseadas.

También motivó a quienes tengas dudas, cuestionamientos, llamar a la sede de la organzación y preguntar lo que desean saber.