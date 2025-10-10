Temporal deja casas afectadas y calles dañadas en dos provincias

Las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí resultaron afectadas por las intensas lluvias y vientos registrados en las últimas horas, según el más reciente informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Sandra Blake, directora provincial de Sinaproc en Bocas del Toro, ofreció detalles sobre las situaciones reportadas tras las precipitaciones ocurridas durante el día y la noche de ayer. El desbordamiento de quebradas provocó la entrada de agua en varias viviendas.

Entre los principales incidentes en Bocas del Toro se registraron:

-Deslizamientos de tierra que afectaron dos viviendas en Filo de Cañaza.

-Inundaciones en cinco casas ubicadas en el Kilómetro 28.

-Deslizamientos que comprometieron dos paños de la carretera en el sector de Conga.

-Caída de árboles en diversos puntos de la provincia.

En el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, se reportó una vivienda afectada por la introducción de agua tras el desbordamiento de una quebrada en el sector Los Azules, en Gariché.

Las familias perjudicadas por estas inclemencias fueron atendidas por personal de Sinaproc y recibieron ayuda humanitaria por parte de las autoridades locales.

Actualmente, se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias en todo el país, vigente hasta el próximo domingo, 12 de octubre.

