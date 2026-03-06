Therians: Compra controlada destapa venta de “cocaína rosada”, 2 capturados

En pleno corazón de Darién, la operación “Therians” montada por el SENAFRONT dejó a dos ciudadanos tras las rejas y un cargamento de drogas que llamó la atención de todos.

La acción se realizó mediante una compra controlada, estrategia que permitió a las autoridades dar con más de 120 carrizos de polvo blanco de presunta cocaína, 17 carrizos de la famosa TUSI o “cocaína rosada” y hierba seca de presunta marihuana. Además, incautaron materiales usados para empaquetar y mover la droga.

Al momento de la detención, los sospechosos tenían unos 100 dólares en efectivo, dinero que ya estaba judicializado como parte del operativo y que ahora forma parte de las evidencias del proceso en su contra. Según fuentes policiales, uno de los capturados sería el principal surtidor de drogas en esa zona.

La “cocaína rosada”, aunque parezca inofensiva por su color llamativo, representa graves riesgos para la salud física y mental de quienes la consumen, advierten los expertos.

Los dos detenidos, junto a todo lo incautado, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, que seguirán con el proceso legal correspondiente.

Este golpe se suma a recientes acciones contra el crimen organizado en la región, donde el SENAFRONT también capturó a alias “Pantera”, vinculado con el Clan del Golfo.