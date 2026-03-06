Nacional - 06/3/26 - 07:52 AM

Therians: Compra controlada destapa venta de “cocaína rosada”, 2 capturados

Em la operación "Therians" se incautaron materiales usados para empaquetar y mover la droga.

 

Por: Redacción / Crítica -

En pleno corazón de Darién, la operación “Therians” montada por el SENAFRONT dejó a dos ciudadanos tras las rejas y un cargamento de drogas que llamó la atención de todos.

La acción se realizó mediante una compra controlada, estrategia que permitió a las autoridades dar con más de 120 carrizos de polvo blanco de presunta cocaína, 17 carrizos de la famosa TUSI o “cocaína rosada” y hierba seca de presunta marihuana. Además, incautaron materiales usados para empaquetar y mover la droga.

Al momento de la detención, los sospechosos tenían unos 100 dólares en efectivo, dinero que ya estaba judicializado como parte del operativo y que ahora forma parte de las evidencias del proceso en su contra. Según fuentes policiales, uno de los capturados sería el principal surtidor de drogas en esa zona.

La “cocaína rosada”, aunque parezca inofensiva por su color llamativo, representa graves riesgos para la salud física y mental de quienes la consumen, advierten los expertos.

Los dos detenidos, junto a todo lo incautado, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, que seguirán con el proceso legal correspondiente.

Este golpe se suma a recientes acciones contra el crimen organizado en la región, donde el SENAFRONT también capturó a alias “Pantera”, vinculado con el Clan del Golfo.

Te puede interesar

Therians: Compra controlada destapa venta de “cocaína rosada”, 2 capturados

Therians: Compra controlada destapa venta de “cocaína rosada”, 2 capturados

 Marzo 06, 2026
¡Sopresa! Caen morosos, autos sin placa y conductores con licencia vencida

¡Sopresa! Caen morosos, autos sin placa y conductores con licencia vencida

 Marzo 06, 2026
Panamá hará visita consular a los panameños detenidos en Cuba por propaganda

Panamá hará visita consular a los panameños detenidos en Cuba por propaganda

 Marzo 06, 2026
Mulino descarta subsidio al combustible por el conflicto en Oriente Medio

Mulino descarta subsidio al combustible por el conflicto en Oriente Medio

 Marzo 06, 2026
Empresas arrendadoras de puertos deberán pagar impuestos

Empresas arrendadoras de puertos deberán pagar impuestos

 Marzo 06, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta

¿Accidente o Crimen?: Encuentran cuerpo calcinado dentro de una camioneta
Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica

Joven baleado muere tras ser lanzado desde un panel a entrada de policlínica
Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

Video: ¡Brutal atropello! Diablo Verde embiste a 2 "hormiguitas" de AAUD

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
MINREX certifica vigencia del principio de especialidad a favor de Martinelli

MINREX certifica vigencia del principio de especialidad a favor de Martinelli