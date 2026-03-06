Panamá dirá presente en La Strade Bianche con Franklin Archibold

El corredor Franklin Archibold escribirá una nueva página en la historia del ciclismo panameño, con la participación en la Strade Bianche, una de las clásicas más exigentes y emblemáticas del calendario internacional.

El atleta panameño competirá sobre la bicicleta Rali Evolve, llevando la marca panameña a los exigentes caminos de la Toscana italiana.

La presencia de Archibold en esta prestigiosa competencia representa un paso importante para el ciclismo nacional, que continúa ganando espacio en escenarios de alto nivel.

Él forma parte del equipo Pro Continental Solution Tech–Vini Fantini–Rali, escuadra que compite regularmente en pruebas internacionales y que ya suma victorias importantes frente a equipos de primer nivel.

La Strade Bianche es una de las carreras más singulares del ciclismo mundial. Aunque es considerada una clásica moderna, su historia y características la han convertido rápidamente en una de las pruebas más respetadas del circuito. Desde su primera edición profesional, la Strade Bianche ha reunido a los mejores ciclistas del mundo y ha coronado a grandes figuras del pelotón internacional. Entre los ganadores destacan nombres de peso del World Tour como el suizo Fabian Cancellara y el esloveno Tadej Pogačar, quienes han dejado su huella en una carrera reconocida por su espectacular recorrido y su alto nivel de dificultad.

Para Panamá, la participación de Archibold en esta prueba simboliza el crecimiento del ciclismo nacional y el avance de sus atletas hacia las grandes vitrinas del deporte internacional. Además, marca un momento significativo para la marca Rali, cuya bicicleta Evolve continúa demostrando su versatilidad y rendimiento en distintos escenarios del ciclismo competitivo, desde etapas de montaña hasta finales al sprint.

Con este nuevo desafío, Franklin Archibold no solo representará a su equipo, sino también a todo un país que sigue abriéndose paso en el ciclismo internacional, llevando el nombre de Panamá a una de las carreras más prestigiosas del calendario europeo.