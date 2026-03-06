Preseleccionados del Concurso General de Becas se conocerán la próxima semana

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) prevé publicar la próxima semana el listado de los preseleccionados del Concurso General de Becas.

"Se tiene pensado la próxima semana hacer la apertura de los preseleccionados", dijo el director del Ifarhu, Carlos Godoy.

Por otro lado, mencionó a TVN Noticias que, en el concurso de este año, participaron más de 151 mil aspirantes a nivel nacional.

El funcionario destacó que la institución trabaja en los últimos detalles para dar a conocer la lista de estudiantes beneficiados, que, según dijo, se espera ampliar con la intención de alcanzar unos 100 mil preseleccionados entre el Concurso General de Becas y el dirigido a personas con discapacidad.

Godoy reveló que inicialmente la convocatoria del programa contemplaba alrededor de 50 millones de dólares, por lo que la institución analiza para maximizar la cobertura del programa y beneficiar a más estudiantes, tanto de nivel escolar como universitario.

Para beneficiarse con el programa, el promedio mínimo es de 4.5 en educación básica y media; a nivel universitario, el índice es de 2.0.

