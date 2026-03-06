Nacional - 06/3/26 - 03:18 PM

¡Se acabó la paciencia! ASEP pide investigar telefónicas por alzas en planes

Los usuarios denuncian que, pese a que las compañías cumplen con la notificación previa de 30 días exigida por la normativa, los incrementos parecen coordinados, lo que afecta directamente su bolsillo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) encendió las alarmas en el sector de las telecomunicaciones al solicitar formalmente a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) que investigue a las empresas Tigo y Cable & Wireless Panamá por los recurrentes aumentos de precios en planes de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada

La "ASEP considera necesario que la ACODECO evalúe si los aumentos aplicados por distintos operadores en periodos similares podrían estar afectando las condiciones de libre y leal competencia en el mercado", detalló la entidad.

Además, la ASEP reveló que durante inspecciones realizadas el pasado 21 de febrero se detectaron deficiencias graves en la atención al cliente, incluyendo la falta de visibilidad del Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios y demoras en la gestión de solicitudes. La entidad advirtió que, de persistir estas irregularidades, aplicará sanciones legales.

La situación ha generado un ambiente de malestar social, porque los consumidores sienten que las reglas de la libre competencia podrían estar siendo vulneradas.

