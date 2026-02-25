Nacional - 25/2/26 - 12:00 AM

Tiroteos y miedo obligan a reunión de emergencia en Santa Ana

La delincuencia y los tiroteos en Patio Pinel obligaron a la Policía Nacional de Panamá y a autoridades locales a activar un plan de choque para frenar la violencia en Santa Ana.

 

Por: Redacción. -

La delincuencia y los tiroteos en el sector de Patio Pinel encendieron las alarmas y obligaron a las autoridades a actuar. El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, y la representante del corregimiento, Kira Ponce, sostuvieron una reunión urgente para frenar la ola de violencia que mantiene en vilo a los residentes.

El encuentro, realizado en la sede de la Octava Zona Policial, reunió a altos mandos policiales y al equipo de la junta comunal para coordinar un plan de choque contra la delincuencia.

Entre las medidas anunciadas están el aumento del pie de fuerza, más rondas a pie, en bicicleta y en patrullas, retenes sorpresa en distintos puntos y programas de prevención dirigidos a jóvenes, en un intento por devolver la tranquilidad al sector.

Ponce calificó como lamentable que en las últimas semanas se hayan registrado balaceras con heridos y muertos, y advirtió que lo más importante es evitar que la violencia siga escalando.

La representante pidió a los residentes que colaboren con las autoridades y pierdan el miedo a denunciar.

“Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para minimizar la delincuencia en Santa Ana. Hay que ver a la Policía Nacional como un amigo y no tener miedo de denunciar, porque si no, todos saldremos perjudicados”, enfatizó.

Las autoridades aseguran que los operativos policiales continuarán en los próximos días mientras buscan devolver la calma a este histórico corregimiento capitalino.

