Inauguran Policentro de San Isidro que beneficiará a 250 mil personas

Tras años de espera, este martes 24 de febrero se inauguró el Policentro de San Isidro, en el corregimiento de Omar Torrijos, en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), en esta primera fase se habilitaron los servicios de cuarto de urgencias, laboratorio, farmacia y el área administrativa. Con la obra se beneficiará a más de 250 mil residentes.

La entidad destacó que la apertura de los demás servicios de salud será de manera progresiva y se comunicará oportunamente.

La obra, que se desarrolló con una inversión de 35,199,839.66 dólares, fue entregada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en nombre del presidente José Raúl Mulino.

“A partir de hoy, estas puertas se abren para que nunca más tengan que recorrer largas distancias en busca de atención médica. Quedan atrás los tiempos en que este centro operaba en condiciones precarias y espacios reducidos”, manifestó Boyd Galindo.

El nuevo Policentro de Salud de San Isidro, en el distrito de San Miguelito, contará con una amplia gama de servicios médicos, entre ellos: medicina familiar, pediatría, ginecología, obstetricia, electrodiagnóstico, odontología, farmacia, quirófano ambulatorio y camas de observación para adultos y niños.

Además, se ofrecerán especialidades como psiquiatría, oftalmología, psicología, dermatología, estimulación precoz, medicina física y rehabilitación.

Algis Torres, director regional de Salud del distrito, señaló que el nuevo centro contará con sistemas de control prenatal y consultas médicas en horarios extendidos, lo que permitirá a los pacientes acudir incluso en horas nocturnas.

Además, Torres confirmó que habrá presencia policial continua para reforzar la seguridad de los pacientes.

Se informó que el policentro contará con un área de celdas para la custodia de detenidos que requieran atención médica.

Por otro lado, las autoridades destacaron que este será el primer centro de salud del distrito con atención ininterrumpida las 24 horas, mientras que otros centros operan hasta las 11:00 p.m.

En la inauguración participaron además José Ramón Icaza, secretario de Metas Presidenciales; Manuel Zambrano Chang, viceministro de Salud, y otras autoridades.