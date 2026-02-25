Anuncian hospital en Pedregal y dos nuevos estadios deportivos

El corregimiento de Pedregal finalmente contará con un hospital propio y nuevas infraestructuras deportivas, proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de más de 50 mil residentes, quienes por años han tenido que desplazarse a otras zonas para recibir atención médica.

El representante de Pedregal, Luis Constante, confirmó que el nuevo hospital de Pedregal será una realidad luego de que la junta comunal realizara la cesión de tres fincas al Ministerio de Salud, lo que permitirá avanzar con el proceso de contratación y construcción.

“El terreno para construir el hospital se había convertido en el principal obstáculo porque no había lotes disponibles y los existentes tenían un precio muy elevado. Con los terrenos de la junta comunal se ha facilitado todo para iniciar la contratación del nuevo hospital de Pedregal”, explicó Constante.

Actualmente, los residentes deben atenderse en la policlínica J.J. Vallarino, ubicada en Juan Díaz, centro que pertenece a la Caja de Seguro Social y que, según el representante, se ha quedado pequeño y no cubre a quienes no cotizan seguro, lo que hace urgente la apertura de un hospital de atención abierta en la zona.

Además del proyecto de salud pública, Constante anunció que ya se iniciaron estudios con Pandeportes para la construcción del nuevo estadio Fatam en el sector de la Riviera, pensado para actividades deportivas de primer nivel, especialmente fútbol.

Asimismo, en el sector de Calle 8 se construirá el estadio Luis “Matador” Tejada, en colaboración con la Alcaldía de Panamá, ampliando las opciones para el desarrollo deportivo y recreativo de niños y jóvenes.

“Le pedimos paciencia a la comunidad porque todos estos proyectos deben pasar por procesos de licitación, que a veces demoran, pero lo importante es que ya se iniciaron y no hay marcha atrás”, destacó.