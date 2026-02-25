APM Terminals inicia fase de estabilización en el puerto de Balboa

APM Terminals inició la fase de estabilización de las operaciones en el Puerto de Balboa (Pacífico) en Panamá, luego de que el Gobierno le concediera la operación por un plazo de hasta 18 meses.

Según el comunicado de la empresa portuaria, durante esta fase el objetivo es asegurar la continuidad del hub logístico mientras se instala un nuevo sistema operativo para retomar el movimiento de contenedores en la terminal de Balboa con el menor impacto posible.

“En esta fase inicial de estabilización, nuestra responsabilidad es garantizar que Panamá mantenga la continuidad y la confiabilidad de su hub logístico, así como proteger la carga y la seguridad de las personas. Es un proceso en el que tenemos que trabajar con rapidez y precisión para que el puerto pueda retomar su actividad de manera progresiva, una vez concluya la instalación del sistema, entre otras tareas operativas de auditoría, capacitación y verificación que nuestro equipo realizará en el puerto de Balboa desde hoy (ayer)”, dijo Marliz Bermudez, CEO de APM Terminals Panamá.

Bermúdez señaló que son conscientes del desafío que han asumido como empresa en este proceso inédito, pero están plenamente comprometidos con Panamá y trabajarán de cerca con clientes, autoridades y colaboradores para asegurar que se tenga información detallada sobre los avances de esta fase de estabilización.

Estabilidad laboral, continuidad operativa, atención a clientes, migración al sistema, diagnóstico de activos y auditoría son los puntos clave de esta fase, según APM Terminals.

Reafirma respeto a la seguridad jurídica

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, reafirmó el respeto a la seguridad jurídica en la transición de los puertos de Balboa y Puerto de Cristóbal, asegurando que el país actuó en estricto apego a la Constitución y al Estado de derecho. Fue enfático en que la decisión no responde a una acción arbitraria del Ejecutivo.

“Nos ha tocado respetar un fallo y somos un país que trabaja con base en la seguridad jurídica”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.